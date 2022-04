Jessica MATRION

METIERS

• Services techniques en informatique sur site client ou dans notre atelier

• Ré emploi du matériel informatique et télécom professionnel

• Solutions en adéquation avec les obligations RSE (Loi Grenelle 2)



MISSION

Du maintien en conditions opérationnelles jusqu'au recyclage par le ré emploi, la mission d'ATF Gaia est d'intervenir dans le cycle de vie des équipements informatiques et télécoms professionnels, tout en respectant l'environnement et en favorisant l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap.



Entreprise Adaptée, ATF Gaia emploie durablement 80% de travailleurs handicapés dans ses effectifs de production.



ACTIVITES

Services techniques sur site client

• Régie sur site, intégration de systèmes

• Confidentialité des données – Effacement des données

ATF Gaia est certifié premier Blancco Gold Partner indépendant en France

• Maintien opérationnel des parcs d’ordinateurs portables

Ré emploi du matériel informatique et télécom professionnel

• Rachat des matériels informatiques et télécoms auprès des entreprises et administrations

• Collecte, audit, blanchiment de données

• Vente de matériels reconditionnés et de pièces détachées



VALEURS AJOUTEES

RSE - Responsabilité Sociétale des Entreprises

Nous participons à répondre aux obligations des entreprises et administrations en matière de :

• Directive D3E – Fin de vie des équipements électriques et électroniques

Décret n°2005-829 du 20/07/2005

• Loi handicap - Obligation d’emplois

Loi du 10 juillet 1987, complétée de la loi du 11 février 2005

• Grenelle 2 - Rapport social et environnemental

Loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 »



ATF GAIA EN QUELQUES CHIFFRES

Créée en 1995, ATF Gaia réunit plus de 70 collaborateurs et affiche un chiffre d’affaires 2011 de 7,3 millions d’euros, en hausse de 14% par rapport au chiffre d’affaires 2010. ATF Gaia a doublé son effectif en 3 ans.



ET PLUS …

ATF Gaia est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) en cours de certification ISO 14001 (Environnement) et engagée dans une démarche ISO 26000, concernant la responsabilité sociétale.



ATF Gaia est membre de l’UNEA – Union Nationale des Entreprises Adaptées.





Mes compétences :

Audit

Broker

DEEE

Dépollution

Gestion de Parc

Informatique

Microsoft Serveur

Recyclage

Stockage

Valorisation

Management

Développement commercial