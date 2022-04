Jessica MEUTER

Après avoir obtenu mon Master en Communication / Marketing, j'ai occupé plusieurs postes en intérim chez ADISSEO (entreprise dans laquelle j'avais effectué mon alternance) en tant qu'Assistante de Direction puis par la suite en tant qu'Assistante QHSE.

J'ai ensuite été recommandé par cette même entreprise pour un poste d'Assistante de Direction Construction auprès de Technip Lyon pour la construction d'une nouvelle unité de production de Méthionine sur le site des Roches : le projet Europe 2. J'ai occupé ce poste près de 2 ans jusqu'au démarrage de l'unité.

Après la fin du chantier, j'ai retravaillé pour Technip, à l'agence de Lyon, en tant qu'Assistante de Projet pour le Client Sud-Africain SASOL.

Mon parcours est atypique car il ne correspond pas vraiment à la formation initiale que j'ai suivi en Communication. Cependant, je dirai que cette spécialisation a été un plus pour mes missions car cela m'a permis d'acquérir un esprit de synthèse et une facilité d'adaptation au sein des équipes de travail avec lesquelles j'ai travaillé.

Je souhaite continuer mes propections dans le milieu de la construction et de l'ingénierie : je recherche un poste d'Assistante de Projet / Construction, dans le même secteur d'activité que mes précédentes missions à savoir l'industrie chimique ou pharmaceutique.



Mes compétences :

Pack office

Internet

Lotus notes

SYNERGI

Base de données

Communication