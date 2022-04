Jessica MVOULA TSIERI

Mobilité internationale, délocalisation, fusion, plans sociaux, développement durable, responsabilité sociale des entreprises… autant de mots synonymes d’évolution du marché, de conduite du changement d’adaptation à de nouveaux contextes. Ils représentent un nouveau quotidien de plus en plus présent dans le fonctionnement des organisations en général, et au sein de leurs Ressources Humaines en particulier.



Mes compétences :

RH

Administration Des Etudes

RSE

Anglais Courant

Administration des ventes

Gestion de projet