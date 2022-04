Jessica NESTAR

Diplômée d’un MASTER en Marketing et Communication, je me positionne aujourd'hui sur un poste me permettant d'exploiter et de développer mes compétences en Marketing Stratégique, Marketing Opérationnel, en Communication mais aussi en Gestion de Projet. Mes différentes missions effectuées me permettent de faire preuve de polyvalence



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Veille concurrentielle

Marketing opérationnel

Marketing relationnel

Prospection

Marketing produit

Marketing stratégique

Gestion de la relation client