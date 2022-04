Jessica OUDIANE

Je suis actuellement jeune diplômée de l’Ecole des Mines d’Alès, cycle ingénieur généraliste spécialisé en Management des Risques et Environnement.



L'ecole des Mines d'Alès est une des Grandes Ecoles d’Ingénieurs qui forme des ingénieurs généralistes de haut niveau scientifique. Elle appartient au Groupe des Ecoles des Mines. Ce groupe est constitué de sept Grandes Ecoles : Alès, Albi, Douai, Nancy, Nantes, Paris et Saint Etienne. Pour plus d’informations sur cette école, vous pouvez visiter le site :Array.



En plus des connaissances solides acquises en première année de tronc commun à l’Ecole des Mines , j'ai pu acquérir au cours des deux années de spécialisation de solides bases dans le domaine du management environnemental, la caractérisation et le traitement des nuisances industrielles (eau, air, sol), les risques sanitaires et professionnels, de bonnes connaissances sur la réglementation ICPE et les normes (ISO 9001 et 14 001) ainsi que des aptitudes personnelles qui me permettront d’assumer avec efficacité et dynamisme les responsabilités qui me seront confiées.



Mes facultés d’adaptation et d’initiative d’une part, mon sens d’organisation et de responsabilité d’autre part m’ont permis de réussir mes différentes missions et stages en entreprise.



Je recherche actuellement un poste de préférence dans les domaines suivant: QSE, Environnement, traitement de l'eau, gestion des déchets, risques industriels, gestion de projet...



Mes compétences :

AutoCAD

Graitec

Microsoft Project

Gambit

Fluent

Robot Structural Analysis

Microsoft Office