Jessica PAILLIER

Consultante SAGE depuis 8 ans, j'interviens sur différents produits : Comptabilité (CERTIFIEE), Gestion Commerciale (CERTIFIEE), Paie et Moyen de paiement sur un environnement Windows mais également SQL.



Mon domaine de compétence englobe l'installation des produits, le pamarétrage du logiciel, la formation client et l'assistance téléphonique.



Le dynamisme, la rigueur et la motivation font partie de ma personnalité ce qui me permet d'être en parfaite corrélation avec mon métier de consultante.



Je suis actuellement en poste mais toujours à l'écoute d'opportunités.



Mes compétences :

Sage 100 comptabilité

EBP Open Line

Sage 100 Paie

Sage 100 Gestion Commerciale