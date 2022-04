Jessica PASCAL

Etudiante ambitieuse et motivée.



- Diplomée en Science Politique (licence)

Spécialisation Politique d'aide au développement

- Diplomée de l'Ecole Supérieure de Commerce et de Développement 3A - Spécialisation Gestion Financière



Valeurs :

- Enjeux du développement durable et des politiques de développement

- Enjeux géopolitiques

- Respect des peuples et de l’interculturalité



Compétences :

- Esprit d’analyse, rigueur et flexibilité

- Excellents sens de la communication et de l’organisation

- Capacité d’adaptation à un environnement multiculturel, facilité pour l’expatriation (expériences professionnelles et résidence à l’étranger)

- Connaissance des problématiques liées à la solidarité internationale

-Connaissances des problématiques liées à la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)



Langues :

Anglais : courant

Allemand : courant

Wolof : débutant

Espagnol : débutant



Maîtrise des outils : Word, Excel, Power point, Access, Sharepoint, Navigation internet



Membre de l’association GLEN-GéCo (éducation au développement)

Membre - volontaire AIDES (lutte contre le Sida)



Mes compétences :

Adaptabilité

COMMERCE

Communication

Finance

ONG

Politique

Rigueur

science politique

Sociable