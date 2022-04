Jessica PASCAL

Ingénieure spécialisée en Biochimie et Biotechnologie, je suis actuellement à la recherche d'opportunités en France et à l'étranger dans les domaines des biotechnologies, des sciences du vivant ou de l'industrie pharmaceutique.

Ma formation généraliste et mes différentes expériences démontrent ma capacité d'adaptation. Je suis ainsi prête à relever des challenges dans différents domaines (Recherche et développement, production, qualité,...).





Mes compétences :

Culture cellulaire

Gestion de projet

Microsoft Office

Qualité

Histologie

Immunohistochimie

IDailyDiarie

Expérimentation animale

Microscopie confocale

Dosage ELISA

Management

Sciences de la vie

Immunologie

Cytométrie en flux

Validation