Philippe DURAND

Je développe actuellement des études de "physio-toxicologie" de la spermatogenèse grâce aux systèmes de culture des cellules germinales mâles que nous avons mis au point,et lauréats des techniques innovantes pour l'environnement ADEME Pollutec 2010

spermatogenèse/spermatogenèse ex-vivo, régulations intra-testiculaires de la spermatogenèse





La société Kallistem propose à l’industrie (chimique, pharmaceutique, agro-alimentaire, cosmétique) des études à façon et des prestations de « recherche développement » en mettant à disposition son expertise et ses modèles cellulaires in vitro /ex-vivo pour les études de « physio-toxicologie » de la spermatogenèse, et dans le cadre de la fertilité masculine (traitement de l’infertilité ou contraception masculine) et des cancers testiculaires. http://www.kallistem.com



Mes compétences :

Toxicologie