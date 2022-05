Philippe DURAND

J'ai rejoint Natixis en début d'année 2011 après quelques années passées au sein du petit groupe indépendant Gestion & Titrisation Internationales comme directeur général délégué orienté vers le front offfice et la structuration des opérations.

Au préalable,j'ai eu des responsabilités au sein d'établissements financiers:

- Responsable des financements structurés de GE Commercial Finance (Factofrance);

- Titrisation Corporate chez Bayerische Landesbank succursale de Paris ; et, plus loin dans le temps,

- Financements d'actifs et de projets au sein du Crédit Foncier de France et Financements d'immobilier professionnel à la Banque La Hénin(Groupe Suez)



Mes compétences :

Financement de projets

Financements structurés

Levée de fonds

Recherche

Titrisation

Financement de projet

Management Ethique

PME & Finance

Financement structuré