Jessica PASQUIER

Bilan de mon parcours:

- Titulaire de 2 titres professionnels dans le domaine Paie/RH

- Expérience de 4 ans dans le domaine administratif

- Titulaire d'une licence pluridisciplinaire dans le domaine administratif



Compétences clés :

- Paie - Ressources Humaines

* Recueillir des informations pour éditer des paies

* Traiter des variables, éditer des paies

* Etablir et contrôler les déclarations sociales

* Assurer une veille juridique et sociale

* Gérer le parcours du salarié de l'intégration au départ de l'entreprise

* Rédaction de documents professionnels courants

* Élaborer et actualiser les supports de suivi de gestion des ressources humaines

* Élaborer et participer au recrutement

* Contribuer à l'élaboration et au suivi du plan de formation



- Comptabilité - Paie

* Tenue d'une caisse, suivi des factures et des chèques

* Établir les documents commerciaux

* Assurer les travaux courants de comptabilité



- Gestion administrative

* Élaboration de documents de suivi et de synthèse

* Réaliser des supports de communications internes

* Contrôle et remboursements de frais professionnels

* Gestion de salles de réunion et organisation d'un planning

* Accueil physique et téléphonique

* Gestion et distribution du courrier

* Méthodes de classement et d'archivage



Mes compétences numériques :

* Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access, Publisher, Outlook)

* Sage Paie & RH

* HR Access

* Sage 100 (Notions)

* Ciel (Notions)