Jessica PAYRE

Tout au long de mon cursus scolaire et de mes différentes expériences professionnelles, j’ai développé de réelles capacités d’analyse et d’organisation, tout en acquérant un goût prononcé pour l’hôtellerie et l’événementiel.



Aujourd'hui au terme de ma formation dans le tourisme, par le biais d'un BTS Vente et production touristique et d'un Bachelor specialisé Travel Manager, ainsi que de mes diverses expériences professionnelles, je me sens pleinement accomplie et prête à m’insérer professionnellement car cela m'a permis d'acquérir une connaissance solide de l'industrie.



En effet, je suis devenue une jeune diplômée se sentant pleinement responsable, professionnelle et sachant s’adapter à tout type de situation, car j’ai appris à me gérer, diriger mes dossiers ainsi que mes clients de manière totalement autonome. J’ai donc pu réaliser une multitude de tâches qui ont contribuées au bon déroulement de l’activité de l’entreprise lors de mon stage de fin d'études.

Je pense également, que ma bonne humeur et mes qualités humaines contribueront au plaisir et au contentement de mes clients, ainsi que mes collègues, grâce à mon goût du contact et du dépassement de soi pour ainsi déterminer au mieux les besoins clients, et d’en devenir une valeur ajoutée pour eux..



Ainsi, aujourd'hui je possède de réelles compétences dans la création, l'organisation et la gestion de projet.

Mais aussi dans la maîtrise des outils techniques et stratégiques à mettre en place dans le cadre d'une campagne de promotion.





Mes compétences :

Organisation d'évènements

Evénement professionnels

Hôtellerie

Négociation commerciale

Corporate Strategy

Conception