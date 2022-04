Jessica PILON

J’ai passé quinze ans au sein du Groupe Dessange, école d’exigence, de rigueur et de discipline. Je me suis nourrie des différentes rencontres qui ont croisé ma route. Des kinésithérapeutes, des ostéopathes, des dermatologues, des cosmétologues, des masseurs Thaïlandais du bout du monde, jusqu’au Maitre japonais en Shiatsu, Monsieur Sendi Nagata (docteur en médecine chinoise), tous m’ont ouvert la porte de leurs connaissances.



En perpétuelle évolution, j’ai développé mes aptitudes techniques et intellectuelles au fil de mes fonctions. Esthéticienne, manager Institut, Conceptrice et créatrice de protocoles de soins et cartes des services, Formatrice nationale et internationale, Spa Manager puis Directrice esthétique et Beauté. Chacune de ces fonctions a renforcé mon potentiel et mon envie d’aboutir à la création de la société JPPJ. J’ai eu la chance de pouvoir réunir autour de moi une équipe de professionnels expérimentés partageant mes valeurs d’ouverture et de haute exigence de qualité, au service de nos clients.