Jessica PIN

Titulaire d'un Master en commerce (Sup de Co Montpellier) effectué en apprentissage au sein de l'entreprise Castorama, j'occupe aujourd'hui le poste de Chef de Secteur Bâti .



Organisée et responsable, j'ai l'opportunité de réaliser diverses missions annexes à ma fonction



Dynamique, à l'écoute, ayant le sens du service client et animée par la culture du résultat , je cultive une réelle motivation à travailler dans l'univers de la grande distribution.



Mes compétences :

Chef de rayon

Grande distribution

Vente