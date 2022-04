Diplômée depuis juin 2014, je mets chaque jour en pratique mes connaissances apprises durant ma licence professionnelle, et mon expérience professionnelle. Riche de mes expériences théoriques et pratiques, je suis à l'aise avec différentes techniques d'accompagnement, telles que le programme TEACCH et la méthode ABA.



Mes compétences :

Programme TEACCH

PECS

Méthode ABA

Programme IDDEES