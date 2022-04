Jessica PONTIEUX

Bonjour,



Après une expérience réussie de créatrice d'entreprise, puis de consultante fonctionnelle, j'ai rejoins il y a 8 ans la grande distribution. J'ai débuté comme Manager de Rayon (rayons culture, papeterie et bagagerie), puis au bout d'un an et demi, j'ai été nommé pour 2 ans Chef de Secteur en Métiers de Bouche.

J'ai ensuite évolué sur un poste de Responsable des Ressources Humaines. Après un challenge réussi sur le magasin Auchan de St Genis Laval, j'ai rejoins le magasin d'Epagny, où j'ai eu le plaisir d'accompagner les 600 collaborateurs du site comme RRH.

J'ai ensuite rejoint la DRH Hyper Auchan France, au sein du pôle Développement des Hommes.

Je suis désormais Talent Manager, en charge du pôle Évaluation et Développement des compétences pour Auchan Retail France.



Mon profil me permet d'assumer aussi bien des missions de développement et accompagnement des ressources humaines, de management, de conseils, de gestion de projet, ainsi que de travailler efficacement dans le commerce, le marketing et la communication.



Si vous souhaitez échanger, n'hésitez pas à me contacter via mon mail jpontieux@gmail.com



Dynamique, moteur et positive, j'aime apprendre, partager et évoluer. Je serais ravie de vous répondre.

Pour toute candidature pour Auchan, le site auchan-recrute.fr/ est tout à vous !!!!



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Commerce

Marketing

Relation client

Communication

Stratégie d'entreprise

Coaching

Accompagnement au changement

Formation

Gestion des compétences

Recrutement

Gestion des ressources humaines