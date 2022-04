Jessica RAND

Bonjour,



Actuellement étudiante en licence professionnelle Microbiologie Industrielle et Biotechnologies, je crée mon profil Viadeo afin de me faire connaître dans le milieu professionnel et d'élargir mon réseau de contact. A la fin de ma formation, je rechercherais un poste de technicienne supérieure de laboratoire dans le domaine de l'environnement et de la dépollution par la microbiologie.



Mes compétences :

Aisance relationelle

Management

Organisation du travail

Travail en équipe

Autonomie professionnelle

Contact client

Rigueur

Adaptabilité