Jessica RAYMOND

EXPERTISE PRODUIT

* ACCESSOIRES: chaussure, maroquinerie, bonneterie, chaussant, ceinture, article cheveux, cosmétique

* PAP C&T: robe, jupe et outwear



MARKETING PRODUIT

* Analyse du marché global des accessoires de mode et du PAP

* Veille concurrentielle en terme de tendances, de produits, de prix et shopping

* Construction du plan de collection : définition style, cohérence dans l’assortiment de l’offre

* Développement, modification produit (900 développements/saison)

* Recherche de matières premières, de détails accessoires

* Validation des prototypes conformément au cahier des charges et suivi de la production



SOURCING & NEGOCE

* Prospection et gestion des relations fournisseurs en Europe et en Asie (5 voyages/an en Chine)

* Organisation des plannings voyage, des salons

* Négociation des conditions d’achats et de paiements, des délais de livraisons



MARKETING OPERATIONNEL

* Participation à la réalisation du budget achat global enseigne

* Validation des collections : respect engagement budgétaire, objectifs de marge, quantités et PV

* Analyse des ventes hebdomadaires, gestion des réassorts et des actualisations

* Analyse des bilans de fin de saison et préconisations au service gestion



MARKETING STRATEGIQUE

* Participation à l'élaboration de l'identité de marque



