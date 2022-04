Jessica ROCHEFORT

Madame, Monsieur,



Diplômée d’un CS Technico Commercial en vins et spiritueux au CFPPA de Rivesaltes, je suis à la recherche d’un poste de commerciale ou vendeuse caviste.

Fortement intéressée par l’univers vitivinicole, je souhaite continuer de m’investir dans ce domaine afin d’acquérir les connaissances et expérience nécessaires.



Le marché du vin connait une forte mutation depuis une dizaine d’années ; il est désormais urgent de développer le « savoir-vendre » tout autant que le « savoir-produire » pour assurer un développement durable.



Après différents stages à la Cave l'Etoile, au Domaine CAZES ainsi que chez Dom Brial, j'ai eu la chance d’intégrer la maison CAZES – ADVINI pour la saison estivale 2016.

J’ai travaillé en totale autonomie sur de nombreuses animations commerciales en grande distribution ainsi que chez plusieurs cavistes et restaurants de la région.

J’ai également été conseillère caviste à la boutique des vins.



Mobile, déterminée et autonome, je m’adresse donc à vous aujourd’hui pour vous apporter mon envie de réussir afin d’établir une collaboration longue et fructueuse.



Je recherche un poste en boutique à la vente ou un poste de commerciale.



Mes compétences :

Relationnel

Dégustation

Conseil

Animation commerciale