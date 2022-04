Jessica ROSE

Destin ou pas, ma reconversion professionnelle fut un choix décisif depuis que j'ai subi un accident de la vie. Malgré la médecine très avancée, celle ci est passé malheureusement, à côté de quelque chose qui aurait pu y laisser ma vie à deux fois de reprises dans la même journée sur différents lieux, lieu de travail et les urgences.

Mi temps thérapeutique y oblige, séquelle présente depuis mon expérience de mort imminente. On a dû mettre fin au contrat, la santé ne s'étant pas améliorée et reconversion professionnelle exigée par les médecins.



N'ayant plus forcément confiance à la médecine allopathique même si je conçois bien que cela aide majoritairement pour des maladies plus graves encore, j'ai décidé de m'orienter vers la médecine douce. Une aide complémentaire très bénéfique, témoin de l'aide et des progrès que cela a pu engendrer sur mon cas, avec le recul, je me suis investis pour appréhender la médecine non conventionnelle et y appliquer sur moi-même.



Passionnée fortuitement par cette même médecine, j'ai eu l'idée d'entreprendre davantage sur celle-ci et de faire cette passion en une profession.



Riches d'expériences personnelles et professionnelles, de nature ambitieuse, optimiste et courageuse, je compte mener à bien mon projet.



"Peu importe les difficultés et les obstacles rencontrés, cela ne fera que vous renforcer. Il y aura toujours une solution à un problème. A nous de le démontrer et le prouver."



