Jessica ROUTIER

Actuellement à Toulouse, en mission dans le groupe SAFRAN, chez Technofan en tant que gestionnaire administration des ventes pour les pièces de rechanges (support client après vente) dédiée à la zone Europe. En charge de la saisie des offres, saisie des commandes, suivi portefeuille client, suivi commandes, litiges, non-conformité, facturation et autres supports après vente.



Quadrilinge : français, anglais, espagnol, portugais



Expérience de 11 ans dans l’import/Export industriel, offre techniques, appel d’offres, commerce international, gestionnaire administrations des ventes, support client, approvisionnement ; acquise au long de mes derniers postes occupés en tant que : « Chargée d’affaires commerciales Import/Export » (Equipements médicaux, instruments chirurgicaux et implants orthopédiques), « Commerciale Export responsable Europe du Sud, UK et Afrique du Sud » (Outillage de maintenance aéronautique, GSE Equipement de maintenance au sol et Chariots moteurs) et mise en place d’indicateurs et suivis statistiques



Dynamique, polyvalente, volontaire et dotée du sens du relationnel, goût pour le travail en équipe,



Forte de ces expériences, et à la recherche d’un poste en CDI, j’espère que mon profil pourra susciter votre intérêt.



Cordialement,

Mme Routier Jessica

Jessica.peresroutier@gmail.com



Parlant : 4 langues



Français : bilingue

Portugais : Bilingue –18 années au Brésil

Anglais : Maîtrise

Espagnol : Maîtrise



Bonne maîtrise de l'outil informatique



PACK OFFICE MICROSOFT Très bonne Maîtrise

PROGRAMMATION Excel Visual Basic : Maîtrise



Mes compétences :

MS Excel VBA

Internet

Statistiques

Prospection

Programmation

Administration des ventes

Vente

Achats

Approvisionnement