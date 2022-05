Patrice JENIN

Actuellement employé chez Renault du Brésil en tant qu'ingénieur logistique dans le département d'ingénierie logistique de la Direction de l'Ingénierie Véhicule Mercosur.



Grâce à ma formation d'ingénieur généraliste et DESS Logistique et Organisation Industrielle, j'ai su mettre en avant mon profil au Brésil dans une entreprise française.



Mon défit quotidien est de faire s'accorder ma formation d'ingénieur français à mon ambiance de travail brésilienne. Savoir mettre à profit mes compétences tout en respectant les contraintes locales me permettent d'être un facteur différentiel au sein d'une ingénierie qui a pour objectif d'être référence dans une multi-nationale comme Renault.



Langues: Français (langue maternelle), Portugais (4 ans au Brésil), Anglais (TOEIC: 840), Espagnol



Mes compétences :

Akka

Automobile

Brésil

Distribution

Distribution Automobile

Francés

Ingénieur

Logistica

Logistique

Portugais