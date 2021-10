Jessica SARAPOFF

Je consulte à La Roche-Bernard et en visio-conférence



Mes outils: l'hypnose éricksonienne, la sophrologie, les Fleurs de Bach, la pratique de la Pleine Conscience ainsi que l'Approche Centrée sur la Personne (Carl Rogers).



J'anime et j'organise régulièrement des ateliers de Relaxation Dynamique ainsi que des stages thématiques liant sophrologie, psychologie contemplative, chant & théâtre, ainsi que des ateliers pour les enfants, visant à développer leur confiance, estime de soi et leur plein potentiel dans une optique Rogérienne. J'offre également des formations sur les Fleurs de Bach.



A la base, j'ai été cantatrice professionnelle pendant 21 ans. J'ai travaillé en tant que soliste au Canada, États-unis, Taiwan et divers pays d'Europe. Puis, en tant que membre permanent du Chœur de l'Opéra National de Paris.



Devenu sophrologue, diplômée de l'EDHES (aussi appelé Faculté Européenne de Sophrologie) situé à Paris. J'ai aussi complété une sophroanalyse complétée auprès du Dr Jean-Pierre Hubert.



Par la Fondation Dr. Edward Bach (Mont Vernon, Oxforshire, Angleterre), je suis conseillère agréée en Fleurs de Bach BFRP, donc pour les humains! Je suis aussi en cours d'agrément par la fondation pour le BFRAP, c'est-à-dire Conseillère Fleurs de Bach pour animaux.





Mes compétences :

Hypnose éricksonienne

Sophrologie

Développement personnel

Gestion du stress

Enseignement

Fleurs de Bach

Spectacle vivant

Art

Musique classique

Culture

Chant