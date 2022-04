Jessica SCHIRO

Ingénieur de recherche au Laboratoire d’Automatique, de Mécanique et d’Informatique industrielle et Humaine (LAMIH), je suis en charge des campagnes de mesure sur l’Humain pour les besoins de l’industrie automobile, au sein du département « Ergonomie et Biomécanique ».

Spécialiste de l'ergonomie et de l'analyse du mouvement, je souhaite m'orienter vers un poste de chargée d'affaires relations industrielles ou chef de projet.



Compétences:

- Définition de cahier des charges et protocole de test,

- Gestion de projet en collaboration avec des équipes pluridisciplinaire (CHRU de Lille, Fondation Hopale, IFSTARR),

- Management d'équipe (3 techniciens, 4 stagiaires).



Mon travail de thèse est consultable en ligne :

http://ged.univ-valenciennes.fr/nuxeo/site/esupversions/2266c0b2-b888-4ce7-9a9c-40b081e11214



Le présent travail propose une solution méthodologique et statistique pour mettre en évidence les principaux paramètres biomécanique qui entrent en jeu dans le mouvement de tourner le volant.

Ce travail a été réalisé en collaboration avec 4 laboratoires de recherche (IFSTARR, CHRU de Lille, Fondation Hopale et le GIPSA-Lab) et 1 industriel: JTEKT europe.

Les résultats font l'objet d'un transfert de technologie pour la création d'une nouvelle loi de commande de direction assistée automobile.



Mes compétences :

Analyse du mouvement (biomécanique)

Animation de réunions

Gestion de projets

Montage de protocole

Rédaction de cahier des charges

Biomécanique

Matlab