Karine LANGOU

Docteur en neurosciences, j'ai choisi d'acquérir une double compétence en marketing / management en suivant le Mastère spécialisé en "Management / Marketing de l'industrie pharmaceutique et des biotechnologies" de l'ESCP-Europe. Après 6 mois de stage dans un cabinet de conseil en financement de l'innovation, j'ai intégré l'Agence Nationale de la recherche au poste de chargée de mission scientifique sur les programmes MALZ (Maladies d'Alzheimer et Maladies apparentées), SAMENTA (santé mentale et addiction), DSS (déterminants sociaux de la santé) et partenarial RPIB (recherche partenariale et innovation biomédicale).

J'ai rejoint la direction des applications de la recherche de l'institut du cerveau et de la moelle épinière afin d'accompagner les chercheurs de l'Institut dans la préparation et le montage de projets de recherche en collaboration avec des partenaires privés ; et de valoriser les savoir-faire et les plateformes technologiques.

Pour tous renseignement sur l'institut : http://research.icm-institute.org/



Je suis anciennement membre active de l'association "hippothèse", association des docteurs et doctorants en sciences de la vie de Marseille, co-organisatrice des "journées Biotechno" et secrétaire de l'association nationale "réseau Biotechno".



Mes compétences :

Management de projets

Détection

Business Development

Négociation

Marketing Stratégique

Marketing Opérationnel