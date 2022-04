Jessica SEMELIN

Je suis à la recherche d'un emploi.

Je possède de réelle qualité en langue notamment en Anglais. J'ai vécu 2 ans au Etats-Unis(à Bethlehem), je suis partie en Australie au cours de l'année 2014 pendant 6 mois (avec un Working Holiday Visa)et j'ai travaillé dans la gestion de production de produit alimentaire.

J'ai aussi de bonne connaissance en Espagnol, j'ai souhaité améliorer mon niveau en partant 3 mois en Amérique du Sud (en 2013), notamment au Chili ou j'ai travaillé dans une auberge de jeunesse en tant que responsable de l'auberge.



Je sais réaliser une étude de marché, une prospection de client, faire du phoning et du mailing.



De plus je sais me servir de nombre logiciel informatique tel que Powerpoint, Acces, Excel, Publipostage,etc.



Je peux effectuer une conversation téléphonique en Anglais.



Mes compétences :

autonome

Dynamisme