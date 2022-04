Jessica SIDAT

Je suis consciencieuse, souriante et j'apprends vite. Mon expérience professionnelle dans la vente m'a permis d'être polyvalente. Je m'adapte rapidement. Mon objectif aujourd'hui est de trouver une certaine stabilité! Je suis volontaire et le travail est un besoin autant intellectuel que nécessaire . Ma motivation, mon tempérament et mon expérience professionnelle me permettront d'atteindre cet objectif! Alors laissez-moi une chance!



Mes compétences :

Encaissement

Mise en rayon

Commande de marchandises

Réception de marchandises

Accueil chaleureux du client

Conseil client

Respect de charte téléphonique

Conditionnement