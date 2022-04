Jessica SOLANO

En tant que professionnelle de l'apprentissage et du développement au cours des 10 dernières années, je me suis spécialisée dans le déploiement de programmes de formation pour les employés et la gestion des connaissances pour les organisations internationales.

J'ai 18 ans d’expérience dans l’informatique, les télécommunications et, plus récemment, dans le domaine pharmaceutique, où j’ai appris à livrer et à gérer tous les aspects de la formation et des processus qualité associés de bout en bout.

Mes collègues me connaissent comme une personne innovante, passionnée d’apprentissage et quelqu'un qui est toujours prête à relever un nouveau défi.



Mes compétences :

Remedy

Coaching

Customer services

Télécommunications

Elearning

Public speaking

Adobe captivate

Amélioration de process

Amélioration continue

Gestion de la qualité

Logiciel CRM

Budgétisation

ITIL

Six Sigma Green Belt

Gestion de projet

Gestion du changement

Gestion de la formation

Gestion des connaissances