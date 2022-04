Jessica TEXIER

Aujourd’hui, 110 collaborateurs sont employés sur 5 Moulins Associés et forment ainsi la Minoterie Girardeau. Implantée au cœur du grand ouest et fort de cet ancrage territorial la Minoterie Girardeau s’est imposée comme un acteur de tout premier plan et construit depuis lors une relation de proximité avec l’ensemble des acteurs des filières de la boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, biscuiterie et traiteur. Chaque jour nous travaillons pour offrir à nos partenaires une farine de qualité à même de révéler toutes les saveurs de leurs créations.



>Array

>Array



Mes compétences :

Créa Graphique

Communication

Evenementiel

Animation Commerciale

Réseaux sociaux

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Indesign