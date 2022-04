Jessica TOMAS

Non destinée au commerce de part mes études, j'ai découvert cette branche par hasard.



D'ailleurs je remercierai toujours cette personne qui m'a mis le pied à l'étrier, car une fois qu'on a goûté à ce travail on ne s'en lasse pas.



En effet, je parle avant tout de ressentis, le goût du challenge, les doutes que l'on peut rencontrer, mais surtout la satisfaction personnelle d'avoir relevé le défit!



Je suis une personne dynamique, qui n'a pas froid aux yeux, mais surtout qui voit toujours plus loin...



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Vente

Dynamique

Prospection commerciale

Rigueur