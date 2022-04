Jessica VAN RIJSWIJK

Psychologue du travail, je suis aujourd'hui spécialisée dans le domaine de la formation.



Souhaitant évoluer dans ce domaine afin d'aboutir, à long terme, à la création de ma propre structure, la mission qui m'a été confiée au sein du GNFA (Groupement National pour la Formation Automobile) me permet de développer des compétences en matière d'ingénierie de la formation et de gestion de projet en participant à la mise en œuvre de l'offre certificative des formations dans les domaines du tertiaire et du technique (vente, carrosserie-peinture...).



Je m’intéresse également de près au fonctionnement organisationnel des structures, et par conséquent aux interactions entre les différents acteurs du système. Pour développer mes compétences dans ces domaines, je développe activement mon réseau.



Mes compétences :

Utilisation du Test de Personnalité Néo Pi-R

Bilan de compétences

Diagnostic risques psychosociaux

Psychologie

Conduite du changement

Gestion des compétences

IPRP