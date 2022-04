Jessica VANOVERBERGHE

Diplômée en master Négociation Internationale, je suis à ce jour agent de transit au sein du groupe Dachser à Marseille. Je mets à profit les connaissances acquises sur l'Asie et en chinois pour gérer au mieux le fret aérien et maritime pour des grands comptes tels que Vivarte, Souffle du Monde, H3M, etc. Je vous propose de faire ma connaissance et si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Logistique

Veille stratégique

Négociation

Transport international

Management de projet