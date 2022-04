Jessica VILORIA

Bonjour !



Disposant d'une expérience significative (15 ans) dans le champs de l'insertion par l'activité économique et la formation professionnelle, je suis en capacité d'intervenir auprès d'un public varié sur les champs suivants :

* accueil, recrutement et suivi de publics éloignés de l'emploi

* accompagnement individualisé des étapes du projet professionnel, de son élaboration à l'évaluation de sa mise en oeuvre (formée à la méthodologie ADVP)

* préparation, animation et évaluation d'actions collectives

* mobilisation du réseau des partenaires institutionnels et locaux, ainsi que des employeurs

* planification et animation des bilans de parcours avec les différents opérateurs

* suivi administratif des dossiers R.H. et rédaction des écrits professionnels



Titulaire du titre de FORMATEUR POUR ADULTES (AFPA - 2003), j'ai également suivi de nombreuses formations en cours d'emploi : orientation éducative, constitution et développement de réseau d'entreprises, analyse de poste et GPEC, conduite d'entretien, techniques de communication, handicap, conduites addictives...



Les postes occupés dans le cadre de mon parcours professionnel ainsi que d'autres activités dans un cadre extra professionnel m'ont également permis de développer des compétences de coordination et de conduite de projet.



Je dispose également d'une expérience antérieure d'une douzaine d'années en tant que commerciale terrain qui m'apporte une bonne connaissance des entreprises.



Actuellement en poste, je reste néanmoins à l'écoute des opportunités et prête à échanger avec vous de mon parcours et de mes aspirations ; je suis également attentive à développer mon réseau de partenaires professionnels dès lors que nos activités sont en lien.