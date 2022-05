Mickaël CHABRUN

Bonjour !

Responsable de formation à l’antenne CFA MFR de Saint Aubin d’Aubigné en Ille et Vilaine, je dispose d'une expérience significative (14 ans) dans les champs de la formation professionnelle.

• Création d'une antenne CFA-MFR de Bretagne avec la mise en place du CAP Cuisine par Apprentissage

• Mise en place des formations sous contrat de professionnalisation de type CQP

• Gestion Administrative et financière des formations sous contrat de professionnalisation et d’apprentissage (taxe)

• Présence à tous les conseils d’administration de la MFR de Saint Aubin d’Aubigné

• Membre de la « commission travaux » MFR Saint Aubin d’Aubigné

• Membre des « commissions Formation Continue et Commissions Apprentissage » des Fédérations MFR Départementale Ille et Vilaine et Régionale Bretagne

• Membre à titre Délibératif au conseil d’administration de la Fédération Départementale MFR Ille et Vilaine



• Coordinateur et juré de concours professionnels

• Accompagnateur et jury VAE

• Membre Actif de l’Académie Nationale de Cuisine



• Ingénierie de formation

• Construire et conduire des actions spécifiques de formation

• Accompagner des personnes en formation et suivre des parcours et des projets

• Animer, évaluer des actions de formation

• Actions spécifiques menées au sein du réseau MFR

• Développement d’un réseau professionnel





Actuellement en poste, je reste néanmoins à l'écoute des opportunités et prêt à échanger avec vous de mon parcours et de mes aspirations ; je suis également attentif à développer mon réseau de partenaires professionnels dès lors que nos activités sont en lien.



Mes compétences :

Formateur

Formation continue

VAE

Restaurant

Cuisine

Restauration

Paris

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Apprentissage

Contrat de professionnalisation

Négociation contrats

Suivi de chantiers

Médiation

Suivi pédagogique

Taxe d'apprentissage

Contrat d'apprentissage

Jury

Juré

Administrateur fédération

Formation par apprentissage