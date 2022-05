Mickael CHAPEL

Après une expérience en région parisienne dans la gestion d'un petit restaurant Italien,je suis revenu tenter le destin dans ma région d'origine ou, après la création complète d'un restaurant au sein du Casino de Coutainville, je me suis lancé chez McDonald's ou j'ai commencé comme manager à l'ouverture d'un restaurant jusqu'au poste de directeur, puis Superviseur de plusieurs restaurants et aujourd'hui, Je suis Directeur des Opérations dans une franchise de cette même enseigne.

Mes compétences en gestion d'entreprise, ma volonté et mon dynamisme m'ont permis d'évoluer très rapidement.

J'ai depuis mon entrée dans l'enseigne, suivi différentes formations complémentaires afin d'améliorer mes compétences sur le plan de la gestion d'une entreprise mais surtout au niveau du management.

Conscient d'une évolution des préoccupations de la population, je m'efforce de mettre en place une stratégie alliant l'amélioration des conditions d'accueil et de service.

Les points qui me caractérisent le plus sont : Rigueur, dynamisme et recherche de l'excellence.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de projet

coaching

Communication

Gestion

Restauration

Management

stratégie d'entreprise

gestion de personnel

Négociations