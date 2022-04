Jessica Watremetz ALIAS LADYSSIA

Passionnée par les arts, je chantai déjà, dès mon plus jeune âge, pour le droit des enfants dans une fête de village où habitent mes grands-parents. Le chant est pour moi une liberté d’expression de toutes les émotions, des pensées et un moyen de reliance extraordinaire dans ce qui fait notre humanité. Après avoir obtenu un bac scientifique et un Bts Force de Vente, je ressentais pourtant un désir réel d’aller vers un métier lié à l’humain, à la communication et à l’éducation.



Grâce à mes parents que je remercie de tout cœur, j’ai voyagé pendant mon adolescence à l’étranger pour apprendre l’anglais, une langue qui m’a séduite très rapidement. J’ai donc vécu des moments formidables de vie de groupe et d’exploration de cultures différentes en Irlande,au Canada et à Maltes durant des séjours d’apprentissage de l’anglais.



A 23 ans, j’ai décidé de vivre à Londres et j’y suis resté pendant 7 mois en travaillant en tant que serveuse. Quel plaisir de parler l’anglais et de travailler dans une équipe très cosmopolite : anglais, tchécoslovaques, hongrois, français, brésiliens,… Je me réjouissais de ces moments de liberté dans une diversité enrichissante.



En rentrant en France, le désir d’aller vers les enfants pour participer à une éducation avec le jeu comme outils fondamental m’amena à me former dans l’animation. Amoureuse de la vie, c’était pour moi un cadeau de partager avec les enfants ces instants de jeu et de découverte avec des thèmes très variés. Une pédagogie dans laquelle l’enfant est acteur de ce qu’il apprend m’a semblé fondamentale.

J’ai animé des ateliers scientifiques sur la qualité de l’air, la météo, l’astronomie, l’espace. Je pouvais aborder le plaisir de chanter, danser, jouer de la musique durant des temps périscolaires. Nous avons mis en place un projet de jardin potager pédagogique dans l’école primaire où j’ai moi-même appris à lire et à écrire . J’ai aussi adoré mettre en place des actions liées à la culture de la paix (gestion des conflits dans la non-violence, jeux coopératifs) dans un collège et en école primaire. Les enfants sont d’une énergie débordante d’amour… cela a été une merveilleuse expérience !



Aujourd’hui, je souhaite vibrer à travers les arts (danse, composition, chant, peinture, écriture, théâtre) et garder un lien avec les enfants en coopérant avec des acteurs dans le domaine de l'éducation. Véhiculer l' information grâce à un JT'M (Journal Théâtrale et Musical) de manière artistique et positive est une envie afin de rester au service de la conscience, de la joie et l'amour!



Mes compétences :

Forum théâtre

Animatrice pour enfants

Peinture/dessin

Comptabilité

Organisation d'évènements

Piano

Musique

Chant

Théâtre