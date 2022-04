Jessica ZAKINE

Avec un master spécialisé en contrôle de gestion, j'ai une formation de 3 ans dans le social et budgétaire. En effet, au sein de l'entreprise SANOFI où j'ai passé 3 ans, j'étais en charge de faire respecter par les opérationnels le budget de leur frais de fonctionnement. Aujourd'hui je suis en CDD chez CENEXI une entreprise pharmaceutique et je suis dans un domaine industriel. Mes missions sont :

• Suivi mensuel du chiffre d’affaire des sites de Fontenay et Osny

• Suivi de la productivité

• Suivi de la performance achat

• Suivi hebdomadaire du taux de rebuts

• Revalorisation des stocks (prix réel/prix standard)

• Analyse des frais de fonctionnement

• Optimisation du cout de revient



Je suis à la recherche d'un poste en contrôle de gestion en CDI.

Disponible immédiatement.



Mes compétences :

Fonctions Excel

HFM

Scores

SAP

Power Point

Outlook

Tableaux croisés dynamiques