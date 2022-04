Studieuse et dynamique, j'aime apprendre et repousser mes propres limites. Par ailleurs, voyager à travers le monde a augmenté ma capacité d'adaptation quelque soit l'environnement, cela m'a également permis d'être plus tolérante, aimable et ouverte d'esprit.



Mes compétences :

JAVA / J2EE

VHDL FPGA et Matlab

UML

Microstrategy

Xmind

C++

Business Intelligence

ERP

CRM

PGI

Java