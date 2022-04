Jessie AFRIAT

Depuis Janvier 2014 Eprocurement Manager / Manutan International

-Manage les projets et assure la mise en oeuvre de eSolutions.

-Assure la « Helpline » client niveau 2 en partenariat avec l’IT, si nécessaire.

-Accompagne le commercial/KAM dans la relation commerciale avec le client.

-Ecoute, identifie et anticipe le besoin du client.

-Accompagne les clients dans leur migration.



De Juin 2012 à 2014 ASSISTANTE DE DIRECTION GENERALE / Manutan International

assister au quotidien les membres de la direction

organisation de séminaire / réunions / évènements ...





DE 2008 / 2012 GESTIONNAIRE APPROVISIONNEUR Manutan

Encadrement et formation des fournisseurs sur le web.

Négociation et relation avec les fournisseurs (prix, ruptures produits, coûts transport).

Le suivi des commandes, réceptions, contrôles des informations transmises…

Analyse des besoins et des problèmes rencontrés par les fournisseurs et trouver des solutions avec les chefs de produits et les acheteurs.

Propositions d’amélioration du catalogue et du site marchand.



DE 2002 / 2008 CHARGEE DE CLIENTELE Service Client Manutan

Gérer toutes les réclamations émises par le client et fidéliser le client.

Trouver une solution au problème du client, assurer la résolution de la réclamation et le suivi des dossiers.

Anticiper les demandes des clients.

Le suivi et la liquidation des litiges.

Gestion des ruptures et recherche de produits de remplacement.