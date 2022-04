Jessie COMBES

En charge d'une équipe commerciale sédentaire et itinérante de 28 personnes, et de l'atteinte de l'objectif de CA et de Marge sur mon périmètre d'action. Membre du comité de direction régional de ma filiale Zolpan Centre-Est je participe à définir et à piloter la stratégie commerciale de l' entreprise sous l autorité de mon Directeur Général de filiale. Définir le cadre, donner du sens à l action , fédérer, développer les compétences commerciales et l'autonomie de mes collaborateurs , autant de missions qui font la richesse de mon poste actuel pour développer le business sur mon périmètre et toujours mieux répondre aux attentes de nos clients !



Mes compétences :

animation d'équipe

recruter manager consulter décider former

marketing opérationnel

Formation vente et management commercial

agroalimentaire

grande consommation

CHR

développement des ventes

management

chef des ventes

formation