Patrice CROCHARD

FRANS BONHOMME



Avec plus de 30 % de part de marché, Frans Bonhomme est le leader français de la distribution des canalisations et raccords plastiques. L'adduction d'eau potable , les réseaux secs , réseaux gaz .....



Son implantation, son organisation et ses hommes apportent à l’ensemble de sa clientèle une qualité de service unique, aux meilleures conditions économiques.



Pour réaliser 700 millions d’euros de chiffre d’affaires, Frans Bonhomme s’appuie notamment sur :



• 200 000 clients

• 2 150 collaborateurs

• 270 fournisseurs

• 400 points de vente et 4 ateliers

• une flotte de 500 camions du 3,5 au 19 tonnes



Nos clients:

Les 200 000 clients de Frans Bonhomme se répartissent dans de nombreux domaines d’activité et notamment :



• le bâtiment : maçonnerie, plomberie, chauffage, couverture

• les Travaux Publics : assainissement, adduction d’eau, réseaux routiers, fibres optiques et réseaux télécom

• les grandes administrations et collectivités locales

• L’agriculture, l’irrigation, l’arrosage

• Les campings et les professions du tourisme

• Les paysagistes et spécialistes de l’aménagement extérieur

• Les concepteurs et installateurs de piscines

• Le bricolage

• L’industrie







Mes compétences :

BTP

Techniques de vente

Management

Marketing

Grands Comptes Nationaux

Prescription

Prescriptions

du Management

Microsoft Word

Microsoft Excel

Customer Relationship Management

Autocad

COMMERCE

Climatisation

Adduction eau potable