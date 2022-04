Francois QUELLEC

DC Pilot est la première marque de Direction Commerciale partagée de France. Nous mettons à disposition des PME, dirigeants et équipes, un directeur commercial et marketing à temps partagé. Expert opérationnel en organisation, management et développement commercial, il pilote pour et avec vous l'ensemble des outils, méthodes, moyens et actions à mettre en œuvre pour la fidélisation et le développement de vos clients et prospects. Nos objectifs sont l'amélioration de la productivité commerciale et l'augmentation des ventes et des marges.

En synthèse, un directeur commercial opérationnel à temps choisi et sans contrainte salarial.



Mes compétences :

management

négociation

category management

Agroalimentaire

Développement commercial

Marketing

formation

Communication

Vente