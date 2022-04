Jessie LEFEVRE

Actuellement en recherche active d'un emploi dans le secteur du E-commerce, idéalement sur Angers ou Nantes.



Digital native, passionnée par le web et les nouvelles technologies, je suis toujours prête à m’impliquer dans la réalisation de nouveaux projets.



D'un naturel optimiste, ouverte d'esprit, volontaire, réactive et autonome, je sais mener à bien les tâches qui me sont confiées.



Après 10 ans d'expérience chez Boulanger.com, je me destine aujourd'hui à des postes de category manager, marketing digitale, E-merchandising et social media.



Pour en savoir plus sur mes compétences, mes expériences et mon profil, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

SAP

Cnet

Fredhopper

Scene 7

Pack Office

PIM

Beampulse

Management Center

Work it

Midow