Compétences :

-Programmation en C++, C, Java.

-Documentation UML.

-Utilisation des bibliothèques Boost et STL.

-Utilisation de différents outils comme Qt, Open Inventor, CVS et SVN.

-Connaissances en Matlab.

-Bon niveau en mathématiques appliquées à l'image et spécifiquement au traitement d'image.



Mes compétences :

imagerie

Informatique

Médical

Santé

Traitement d'image