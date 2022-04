Jessika CAUBET

Ces 8 années au sein de l'intérim m’ont permis d’acquérir une totale autonomie et une polyvalence au sein d'une agence.

Grâce à çà, j’ai pu acquérir des responsabilités et gérer une équipe de 2 personnes.



Pour acquérir des connaissances, il faut travailler, et pour acquérir la sagesse, il faut observer .



Mes compétences :

Chargée de recrutement

Informatique

Ressources humaines

Gestion administrative

Négociation commerciale

Management

Développement commercial

Tempo

Microsoft Word

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

Responsable d agence