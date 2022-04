Jessika SANCHEZ

Dynamique, polyvalente et passionnée par le Domaine RH. Diplômée et riche d’une expérience professionnelle. Je suis à la recherche d’opportunités de développement de carrière.



Sens du relationnel, j’apprécie le travail d’équipe. Sérieuse et motivée, j'ai le sens de l’organisation et de bonnes capacités d’adaptation.



N’hésitez pas à me contacter, je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.



Mes compétences :

Travail en équipe

Diagnostic

Suivi administratif et financier

Analyse des besoins

Mise en place plan de formation