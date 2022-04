Jessina KARNLEY

Spécialisée dans la gestion de droit d'auteur, j'ai exercé cette activité dans trois grands groupes d'édition et au sein de deux agences littéraires.

Mes compétences et qualités professionnelles développées après plusieurs années d'expérience sont mes principaux atouts.

Je suis, à ce jour, à l'écoute de nouvelles opportunités qui me permettront d'évoluer.



Mes compétences :

Capacité d'adaptation

Organisation

Réactivité

Rigueur

Sens du contact