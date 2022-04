Jessy BERNARDO

Je posséde un master "Développement des marques à l'international" option marketing international et suis à la recherche d'un poste à composante marketing et commerciale d'une part ou d'autre part d'un poste dans le secteur de l'événementiel.

Mes différentes expériences acquises en alternance durant 5 années me permettent aujourd'hui d'avoir une vision claire des différentes problématiques marketing et commerciale auxquelles peut -être confrontée une entreprise.

En parallèle, je m'intéresse aux métiers de l'événementiel et viens de créer mon auto-entreprise Graine de folie spécialisée dans l'organisation d'événement publics et privés,je peux ainsi faire appel à mes compétences en terme de marketing.



Mes compétences :

Marketing international

Marketing viral

Evénementiel

SAP

SUGAR CRM

E-commerce

Commerce B2C

Gestion de projet

Wordpress