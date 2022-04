Jessy BISKOMTA TERRIER

Communiqué:

Que peut-on faire avec une entreprise

Des possibilités illimitées ! Nous ne vous mettons aucun obstacle ! Nous vous laissons déterminer votre propre réussite. Vous fixez vos objectifs : obtenir une liberté financière, recevoir des récompenses et de la reconnaissance, avoir plus de temps pour les choses et les gens qui comptent, profiter d'horaires flexibles, être votre propre patron et définir ce que vous voulez gagner.



Si vous pouvez le rêver, vous pouvez y arriver !

Depuis nos débuts en 2004, la mission de Vemma n'a jamais dévié : faire une différence positive commence par l'entraide.



Peu importe votre expérience ou votre formation, notre modèle d'activité enrichissant adopte une approche simple, plus sociale. Lorsque vous partagez le produit, vous partagez l'activité et vous aidez les autres à faire de même. Nous vous récompensons alors directement, simplement en exploitant votre réseau social.

Si vous rêvez de lancer votre propre entreprise, de rembourser vos dettes, d'obtenir une source de revenu secondaire, d'abandonner les horaires de bureau pour votre propre planning ou un ensemble de tout cela, Vemma peut vous aider. C'est le meilleur moment pour changer et choisir de vivre à plein régime.

Vous êtes aux commandes. Nous sommes prêts à vous montrer le chemin.



