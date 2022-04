Jessy CALISTE

Je recherche un poste de responsable communication et évènementiel dans la région parisienne.

Au-delà de mes compétences de communicante, je souhaite aujourd’hui acquérir de nouvelles responsabilités en adéquation avec mes expériences précédentes, porter ma créativité et mes idées sur des projets aussi différents les uns que les autres et ce, dans un cadre imposé.

La perspective de pouvoir apporter mon dynamisme à une structure en perpétuelle ascension est pour moi une belle motivation.





Mes compétences :

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Internet Explorer

Communication externe

Communication interne

Communication Orale et Ecrite

Communication publique

Communication institutionnelle

Chargé de communication

Gestion de projet

Relations presse